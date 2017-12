LykkeLiga er for både børn og voksne

10. januar er der første træning i KIF Kidz, der som en del af projektet LykkeLiga er et hold for børn med udviklingshandicap. Men det er også et stærkt netværk for forældre, mener Rikke Meier Poulin, der er en af drivkræfterne bag det nye hold i Kolding.

- Det dér med at få den succes med, at man går til noget og skal til håndbold hver onsdag, det, tror jeg, er rigtig vigtigt, siger Rikke Meier Poulin.

- Jeg er blevet gode venner med Rikke Nielsen, fordi hun har Magda på samme alder som William, så jeg har mødt hende gennem noget forældrenetværk i Downsforeningen, og så spørger hun, om jeg ikke ville være med til at starte det her op i Kolding, fortæller Rikke Meier Poulin, der er begejstret for projektet.

Siden er det gået stærkt. LykkeLiga har bredt sig rundt i landet, og i begyndelsen af det nye år får børn med udviklingshandicap også mulighed for at spille håndbold med ligesindede i Kolding.

LykkeLigaDen tidligere håndboldlandsholdsspiller, Rikke Nielsen, er idékvinde bag projektet. Lykkeliga.dk skriver på sin hjemmeside: Krumtappen er etablering og forening af lokale håndboldhold for børn mellem 5 og 16 år. Holdene danner ramme om en helt ny måde at skabe netværk for børn og familier på- og udenfor banen. Projektet startede i Aalborg og har spredt sig til en række byer i Danmark. I Kolding starter et hold op som KIF Kidz den 10. januar kl. 16. Træningen foregår en gang om ugen i Koldinghallen. Holdet i Kolding har blandt andet modtaget 10.000 kroner i støtter fra LEV, der er en privat landsdækkende forening for mennesker med udviklingshæmning, pårørende og andre interesserede.

Foruden at være et godt og tiltrængt tilbud til børn mener Rikke Meier Poulin også, at det er en god måde at samles på for forældre.

- Det er ude i en rigtig klub. Det er faktisk i KIF, hvor Bo Spellerberg også spiller. Han har rigtig mange fans inden for den gruppe. Vi skal prøve på at gøre det så normalt som muligt. Det her er ikke pædagogisk træning. Det er håndboldtræning, siger Lotte Justesen.

Træner efterlyses

Rikke Meier Poulin opfordrer alle til at give holdet en chance.

- Man kan komme og prøve at være med. Prøv nu. Man kan også pakke de her børn for meget ind i vat. Lad dem nu komme ud at prøve noget. William skal også nogle gange lige have et skub, selv om han først siger nej, siger hun.

Både Rikke Meier Poulin og Lotte Justesen vil lægge tid i projektet og tage del i træninger, men de understreger begge, at holdet har brug for en træner, der med sikkerhed kan være med hver gang.

- Vi har brug for en fast træner. Vi vil være der som tovholdere til at starte med, men har man en time i overskud, man gerne vil bruge frivilligt, så sig til, lyder opfordringen fra de to igangsættere.