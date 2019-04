Lunderskov jagter penge til multicenter: Kongsbjergskolen løb 135.000 kroner ind

Omkring 500 løbere fra Kongsbjergskolen snørede fredag løbeskoene og tilbagelagde omkring 4500 kilometer i et sponsorløb. Pengene blev samlet ind til fordel for Multicenter Lunderskov.

- Det gjorde vi dels af sikkerhedsmæssige grunde, men også sådan at det får karakter af et rigtigt løb, forklarer han.

Der blev i alt tilbagelagt 4500 kilometer, og sponsorløbet, som Kongsbjergskolen og projektgruppen bag multicentret i fællesskab står bag, er startskuddet på den indsamling, der skal være med at rejse penge, så Lunderskovhallen og det gamle rådhus kan forvandles til et tidssvarende multicenter med plads til en bred vifte af aktiviteter.

Lunderskov: Solen skinnede i den halvanden time, hvor 500 børn og voksne fra Kongsbjergskolen spænede rundt om Møllesøen så mange gange som muligt for at skaffe penge til et kommende Multicenter Lunderskov.

Skolen bakker op

Wilhelm Hallum fortæller, at eleverne har haft sedler med hjem, hvor deres forældre, bedsteforældre og andre interesserede kunne skrive sig på en sponsorliste.

- Vi vil ikke være påtrængende, og det har været helt frivilligt for familierne, om de ville være sponsorer, men skolen har også en stor interesse i at byen rykker sammen og støtter op om projektet, forklarer skolelederen.

Tidligere har skolen deltaget i spon1sorløbet, Rynkeby-løbet, der skal rejse penge til kræftramte børn. Her har eleverne været opdelt og indskolingen, mellemtrinnet og overbygningen har løbet hver for sig.

- Det gik fint at løbe sammen alle sammen på samme tid, lige fra glidende overgang til 9. klasse. Set var fint, for man kunne se, at de hyggede sig sammen. De store passede på de små, og de små så op til de store. Det var godt, at vi havde mulighed for at få spærret en del af byen af, så vi kunne løbe rundt om Møllesøen. Tidligere har vi løbet omkring skolen, siger Wilhelm Hallum.

Løbet er første skridt ud mod en større indsamling.

- Vi har lige fået en ny halbestyrelsen, som også har en masse ideer, så vi skal blive i arbejdstøjet, siger René Nygaard Antvorskov fra projektgruppen.