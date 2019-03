Tina Damgaard var en af de mange loppejægere, der dukkede op, da der for 52. gang var marked på Loppegaarden. Tina er en af de rutinerede, der kan spotte et godt fund. Det bedste var en designerstol til blot 150 kroner.

Lunderskov: Fire gange om året slipper Y's Men lopperne løs i gården på Rolykkevej, og hver eneste gang er der fyldt fra morgenstunden med loppejægere i alle aldre. Loppemarkedet er hovedindtægten hos de lokale Y's Men, der donere pengene videre til velgørende formål.

En af dem, der er flittig gæst på markedet, er Tina Damgaard fra Jordrup. Hun er rutineret loppejæger, og på lørdagens marked havde hun blandt andet spottet en nærmest funklende ny og supersmart cykelhjem til sønnen Tristan. For hende er genbrug både en sport, en gavnlig ting for miljøet, og en måde at skabe sig et unikt hjem.

- Sidste gang herude fandt jeg en Klint-lampe. Jeg var faktisk ikke sikker på, om det var en Klint eller ej, men jeg købte den alligevel, for jeg kunne se, at den kunne et-eller-andet, og så slog jeg den op på nettet, da jeg kom hjem, fortæller hun.

Lampen havde ganske vist ingen skærm, og det har den stadig ikke, for Tina købte i stedet en elegant lyspære i overstørrelse og satte i - pludselig fik lampen en ny identitet.

- Jeg kan godt lide at indrette mig med loppefund. Det giver et mere personligt hjem. Og så er det jo skønt at komme hjem med noget, man har givet 100 kroner for, men som egentlig koster 3000, smiler hun.

- Hvad har været dit bedste loppefund nogensinde?

- Det må være en Børge Mogensen-stol, jeg købte for 150 kroner. Da vi havde fået den ind i bilen, var jeg nødt til lige at trække vejret, før vi kørte videre, for det var virkelig et godt køb.