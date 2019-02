Kolding: Sidste år fik Vetaphone et rekordregnskab - for fjerde år i træk - da virksomheden lå i byggerod. Men i år er overskuddet faldet en anelse og lander på 19 millioner kroner før skat mod 23 millioner kroner sidste år.

- Vi fik ny bygning. Vi fik nyt showroom. Vi fik også nyt laboratorium i 2017. Men vi fortsatte med at investere i 2018. Vi skal også bare være ærlige at sige, at når du bevæger dig ud på det globale marked, så bliver prispresset også større. Selvfølgelig. Det har vi stor respekt for. Men vi vil derud, og det koster, siger administrerende direktør Frank Eisby, der sammen med sin bror Jan Eisby ejer Vetaphone.

Virksomheden blev grundlagt i 1951 af Verner Eisby, der opfandt Corona-overfladebehandling, der populært sagt gør, at man kan skrive på plast. Virksomheden er repræsenteret i 60 lande, men hovedmarkedet ligger i Europa. Lige efter finanskrisen var der omkring 30 medarbejdere. I dag beskæftiger virksomheden omkring 75 medarbejdere.

- Vi investerer i Vetaphone, så virksomheden også eksisterer om 30 år. Vi har ansat et par stykker i USA. Det har vi også gjort i Asien, og vi har fået to nye mand til det europæiske marked. Så vi ekspanderer. Vi kunne godt have haft et resultat på niveau med sidste år, men vi har i stedet valgt at investere i fremtiden, siger Frank Eisby.