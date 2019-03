Lidl politianmeldt igen igen: - Det er ikke godt nok

Endnu engang har Lidl Danmark med hovedsæde i Kolding haft varer i butikkerne uden dansk mærkning. Det har ført til, at fødevaremyndighederne for tredje gang har sendt problemerne videre til politiet.

Efter flere gange at have fået udstukket bøder fra fødevaremyndighederne blev Lidl i slutningen af 2018 politianmeldt. Siden har man overtrådt fødevarelovgivningen yderligere to gange, hvilket har medført to tillæg til politianmeldelsen.

Det sker efter, at Lidl tirsdag 19. marts måtte tilbagekalde et parti af slikket Ferrero Raffaello, som var blevet sendt ud til otte af kædens supermarkeder uden dansk varedeklaration. Dermed fremgik det ikke på dansk, at varen indeholdt allergenerne mandler, mælk, hvedemel og soja, kan man læse af kontrolrapporten fra Fødevarestyrelsen.

Kolding: Gang på gang har supermarkedskæden Lidl overtrådt reglerne ved at sælge madvarer uden den lovpligtige danske mærkning, og nu er den Kolding-baserede kæde for tredje gang blevet politianmeldt af fødevaremyndighederne.

- For nuværende er det det her, vi kan gøre. Vi har skærpede sanktionsmuligheder for virksomheder, men der er de ikke endnu.

- Vi har klart indtryk af, at Lidl arbejder seriøst med at få tingene bragt i orden, men det lykkes desværre ikke i alle tilfælde. Vi kan se af tidligere kontroller, der ligger imellem de forskellige episoder, at man laver nogle tiltag. Men det lykkes ikke altid, og det er selvfølgelig ikke godt nok.

Har I indtryk af, om Lidl tager de her sager alvorligt og forsøger at løse problemerne?

- Vi betragter det som meget alvorligt, for det udsætter folk med allergi for unødig risiko, og det er også derfor, vi konsekvent laver tillæg til politianmeldelsen, siger fødevarechefen, som forventer, at det nye tillæg vil være skærpende, når Lidl får sin straf.

Kede af det

Lidls kommunikationschef Morten Vestberg har sendt et skriftligt svar til JydskeVestkysten, hvori han beklager, at virksomheden endnu engang har overtrådt fødevarelovgivningen.

"Vi er enormt kede af, at vi har haft varer i vores butikker uden dansk varedeklaration. Det lever ikke op til de standarder, vi har, og de regulativer, som vi lever op til. Det er en sag, vi tager meget alvorligt. Vi kan se, at der er sket fejl, som bare ikke må ske. Derfor har vi sat ind i alle led af værdikæden. Vi har blandt andet indskærpet processen for indgangskontrol på vores lagre, samt understreget over for vores leverandører, at alle produkter skal have dansk varedeklaration.

Men blot en enkelt fejl er jo en fejl for meget, så vi knokler videre og arbejder hver dag for at løse problemet. I Lidl ønsker vi, at vores kunder har en god indkøbsoplevelse. Derfor er de manglende varedeklarationer naturligvis fuldstændig uacceptable for os, og vi er meget kede af det," skriver han.