Leon og familien droppede Kristkirken: Vi følte os fordømte

Kolding: Der var store planer i støbeskeen hos Leon Burke og hans kone sidste år.

Deres to børn skulle døbes i Kristkirken, og efter dåben var planen, at mor og far skulle vies i kirken.

Men efter den første samtale med en af præsterne i Kristkirken, hvis sogn familien bor i, blev de ringet op og fik at vide, at børnene godt kunne blive døbt i kirken, men Leon og hans kone kunne ikke blive viet af nogen af de tre præster i kirken.

Ingen af dem ønsker nemlig at vie fraskilte, og Leon Burkes kone har tidligere været gift.

- Vi følte, at præsten var fordømmende, og at vi ikke var velkomne. Jeg tænkte, at det ikke var særlig kristent at have den holdning. Tænker han så, at enhver kvinde for eksempel så skal blive i ethvert ægteskab, spørger Leon Burke.