Lasse Boesen idømt forbud mod at være direktør

Skifteretten i Kolding har i december 2017 pålagt Lasse Boesen konkurskarantæne i to år efter, at selskabet Dinsport, der solgte sportstøj, gik konkurs. Det er rettens vurdering, at han som direktør har udvist "groft uforsvarlig forretningsførelse", og derfor fik han forbud mod at være direktør i to år. Arkivfoto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix

Skifteretten i Kolding har vurderet, at tidligere håndboldspiller Lasse Boesen, der i dag er assistenttræner og sportschef i KIF Kolding København, har udvist "groft uforsvarlig forretningsførelse", og derfor har han forbud mod at være direktør i to år.

Kolding: Der manglede bogføring i Dinsport. Der var ikke indbetalt moms og skat for næsten hele 2016. En række forhold der betyder, at tidligere direktør i Dinsport, Lasse Boesen, i december 2017 blev pålagt konkurskarantæne i to år, efter virksomheden gik konkurs i februar 2017. Virksomheden solgte blandt andet sportstøj online. Kurator i konkursboet, advokat Michael E. Hansen, rejste efter konkursen en sag om konkurskarantæne ved Skifteretten i Kolding, og nu har JydskeVestkysten fået aktindsigt i afgørelsen ved skifteretten. Af afgørelsen fremgår det, at der er anmeldt krav mod konkursboet på 1,2 millioner kroner. Heraf udgør gælden til Skat 282.218 kroner.

Konkurskarantæne Konkurskarantæne betyder, at en person i en periode får et forbud mod at deltage i ledelsen af blandt andet aktieselskaber og anpartsselskaber. En person kan pålægges konkurskarantæne, hvis personen på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse vurderes uegnet til at deltage i ledelsen af en virksomhed.Konkurskarantænen kan pålægges personer, som har været medlem af ledelsen i en virksomhed, der er gået konkurs. Den, der bliver pålagt konkurskarantæne, registreres i et konkurskarantæneregister. Der er ikke offentlig adgang til konkurskarantæneregistret.

Forsømte sine pligter Skifteretten ligger i sin afgørelse vægt på, at Lasse Boesen som direktør har forsømt sin pligt til at foretage bogføring i regnskabsåret 2016. Selvom der var aktiviteter i selskabet i 2016, blev der ikke indberettet moms, skat og AM-bidrag i det mest af 2016 samt: "at der ikke er sikret en forsvarlig organisering af selskabets virksomhed med hensyn til bogføring, formueforvaltning og kapitalberedskab". Skifteretten skriver i sin afgørelse at: "Efter en samlet bedømmelse af det foreliggende finder skifteretten det godtgjort, at Lasse Motzkus Boesen som følge af udvist groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af erhvervsvirksomhed". JydskeVestkysten har været i kontakt med Lasse Boesen for at få en kommentar, og har efterfølgende sendt en række spørgsmål angående konkurskarantænen. I en skriftlig kommentar skriver han: "Jeg var med som partner i DinSport i en del år, og endte med at være eneejer, da jeg på det tidspunkt troede, at virksomheden kunne reddes. Dette kunne ikke lade sig gøre tids nok, og jeg har betalt en stor regning for det eventyr. Dog kan jeg se alle i øjnene som har været involveret i virksomheden. Det har jeg lært af, og så har jeg ikke yderligere kommentarer".