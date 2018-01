Læge ordinerer cannabis: - Mine patienter siger, det er et fantastisk stof

Efter at have deltaget i flere konferencer besluttede læge Bent Damgård, at han ville begynde at udskrive medicinsk cannabis. Han har indtil videre udskrevet stoffet til ti patienter.

Kolding: Læge Bent Damgård tog beslutningen efter at have været på konference i udlandet: Han ville begynde at udskrive medicinsk cannabis. For fire måneder siden udskrev han så cannabis til en patient for første gang.

- Forskning og mange af mine patienter siger, cannabis hjælper, og det har jeg svært ved at lukke øjnene for, selvom der ikke er håndfast bevis for, at det virker. Jeg synes, det er interessant, at medicinsk cannabis måske hjælper bedre end godkendte lægemidler mod sygdomme, der er svære at behandle. I øvrigt har de godkendte lægemidler ofte meget værre bivirkninger end cannabisbaseret medicin, siger Bent Damgård, der har ordineret medicinsk cannabis i form af dråber til omkring ti patienter.

En ny forsøgsordning har fra årsskiftet givet danske læger lov til at ordinere medicinsk cannabis i form af plantens topskud eller blomst, som skal indtages via en te. Danske læger har dog haft mulighed for at ordinere medicinsk cannabis i et års tid. For at få det udskrevet har det krævet, at en læge skriver en recept på et magistralt produkt. Det vil sige, at produktet skal være fremstillet på et apotek. Den medicin, Bent Damgård har ordineret, er blevet produceret på et apotek i Glostrup.

- Jeg har godt turde ordinere, når det er fremstillet på et apotek. Så er der nogle, der har taget ansvar for, hvad der er i. Der er ikke nogen af mine patienter, der har haft bivirkninger af betydning, og hvis man skal tro dem, er det et fantastisk stof. Jeg er mere skeptisk, men jeg synes, det er synd, at vi som læger lægger armene over kors og siger, vi ikke vil være med, siger Bent Damgård.