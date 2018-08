Læge i Kolding har haft 60 udeblivelser på en måned: Det er uartigt og mangel på respekt

- Vi kunne gøre noget godt for nogle andre i den tid. Det har betydning for andre, for serviceniveauet og for ventetider, som bliver øget. Det er ikke sådan, man ikke kan komme til læge, hvis man har brug for en tid, men det er ærgerligt, siger Gerda Nielsen.

60 udeblivelser på en måned svarer til, at én læge har udeblivelser svarende til et halvt ugeprogram hver uge. På klinikken er der to læger.

- Vi begyndte i juni måned, og der havde vi 54 udeblivelser. I juli, hvor vi er halv bemanding på grund af ferie, og hvor patienterne også er på ferie, havde vi stadig 45. I den her måned er cylinderen overfyldt, så vi er oppe på en 60 stykker, fortæller Gerda Nielsen, der understreger, at de patienter, der melder afbud eller giver besked efter en udeblivelse, ikke tæller med i statistikken.

- Missionen er at få problemet synliggjort på en positiv måde. Vi vidste ikke, hvor galt det var, men vi oplevede det som meget frustrerende, at folk bare udeblev uden at give besked, Gerda Nielsen, sygeplejerske i Lægeklinikken Kolding.

Kolding: Der står en gennemsigtig plastikcylinder ved receptionen i Lægeklinikken Kolding. Man kan dog ikke længere se gennem plastikken, for cylinderen er fyldt med lyserøde og lilla bolde. Hver bold symboliserer en udeblivelse, og i øjeblikket er der faktisk ikke plads til flere bolde. Grænsen for udeblivelser er nået.

- Der er rigeligt at lave, og der er altid noget andet, lægen kan gøre. Der er papirarbejde og henvisninger, men det handler også om, at det går ud over patienterne selv i sidste ende, siger hun.

- Jeg synes på godt gammeldags, at det er uartigt, og det er et eller andet sted mangel på respekt.

- Dengang oplevede vi ikke, at folk glemte deres tider på den her måde. Nu oplever vi, at det er unge og gammel, der glemmer. Det er alle, der glemmer. Jeg tror, det skyldes tiden. Det er et holdningsskred, og det vil vi også gerne gøre lidt opmærksom på, siger Gerda Nielsen.

"Er det virkelig så slemt?"

Lægeklinikken Kolding bruger ikke sms eller e-boks til at minde sine patienter om, at de har en tid ved lægen. De har overvejet det, men er gået væk fra idéen igen. Andre lægers erfaringer viser ifølge Gerda Nielsen, at det ikke fungerer i længden.

- Andre siger, det hjælper en stakket stund. Man kan sige, at der heller ikke er den store forskel på, om man får en sms eller har en alarm på sin telefon. Jeg tror, det handler mere om at få hanket op i folk og vise dem, at vi er et sundhedssystem, der arbejder for at gøre sit bedste, siger Gerda Nielsen.

Indtil videre er der dog ikke blevet hanket op i patienterne. Der er flere bolde i cylinderen end nogensinde. Gerda Nielsen tror dog, at der kommer til at ske et skifte, og hun har allerede hørt fra patienter i venteværelset, at de har taget cylinderen og boldene til efterretning.

- Jeg kan høre, at folk siger "er det virkelig så slemt?". Jeg tror, folk tager det med sig hjem og tænker, at de hellere må huske deres egne tider. Der var en mandlig patient, der forleden blev pinlig berørt over, at han havde taget fejl af sin tid, da han så boldene. Jeg tror, vi kan se en effekt om et halvt års tid, siger hun.

Sundhedsministeriet tillader ikke, at praktiserende læger giver patienter bøder i form af gebyrer, som man blandt andet kender det fra tandlægen.

- Det er ikke med i vores overvejelser. Det ønsker vi ikke at gå ind i med det her. Vi ønsker bare at lave noget positiv nudging og gøre opmærksom på, at folk skal huske deres tider.