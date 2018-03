Læge dropper medicinsk cannabis efter mediestorm

Bent Damgaard nåede at ordinere medicinsk cannabis til omkring ti patienter, inden han kom i medierne, og lægehuset besluttede at stoppe. Arkivfoto: Casper Vagner Christensen

Bent Damgaard kom i vælten i januar, da han fortalte, han havde ordineret medicinsk cannabis. Men det gør han ikke længere, for efter hans lægehus har åbnet for patienttilgang, vil de ikke risikere at blive overrendt.

Kolding: I januar fik læge Bent Damgaard lidt af en tur i mediemøllen. Til blandt andre JydskeVestkysten fortalte Bent Damgaard, at han var en af de få læger i landet, der gerne ville ordinere medicinsk cannabis til sine patienter som et led i den meget omdiskuterede forsøgsordning med medicinsk cannabis, som trådte i kraft ved årsskiftet. Han fortalte, at han i nogle måneder havde ordineret magistralt fremstillet medicinsk cannabis, hvilket vil sige, at medicinen var fremstillet på et apotek, til enkelte patienter. Han fortalte samtidig, at det blot var et beskedent forsøg, han var i gang med. Men nu er det slut. Ringer man til Lægerne ved Slotssøen, bliver man mødt af en stemme, der fortæller, at lægehuset ikke deltager i forsøgsordningen. Klikker man ind på lægehusets hjemmeside, står samme besked under fanen "medicinsk cannabis". - Vi træder lidt vande, og vi har valgt at sætte det på pause. Det skyldes, at vi ikke vil blive overrendt af patienter, fortæller Bent Damgaard.

Medicinsk cannabis



Det, Bent Damgård hidtil har udskrevet, hedder cannabidiol (CBD) og tetrahydrocannabiol (THC). CBD har ingen euforiserende effekt, mens du bliver skæv af THC. Læs mere om medicinsk cannabis på: Den nye medicinske cannabis, som de danske læger har fået lov til at udskrive, fås i to præparater, der hedder Bediol og Bedrocan. Begge fås i form af en te.Det, Bent Damgård hidtil har udskrevet, hedder cannabidiol (CBD) og tetrahydrocannabiol (THC). CBD har ingen euforiserende effekt, mens du bliver skæv af THC. Læs mere om medicinsk cannabis på: www.laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/medicinsk-cannabis