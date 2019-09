Kolding: Tirsdag var der ved Retten i Kolding planlagt et grundlovsforhør af en mand, som siden den 3. september har siddet varetægtsfængslet i en sag om drabsforsøg i Kolding. Mødet blev dog ikke til noget, da politiet forinden havde valgt at løslade manden.

- Vi kan bekræfte, at manden er blevet løsladt. Han er fortsat sigtet i sagen, men det er ikke nødvendigt, at han sidder varetægtsfængslet længere. Efterforskningen foregår stadig for lukkede døre, og derfor har vi ikke flere kommenterer i sagen, oplyser Ulla Kaspersen, der er informationschef hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den nu løsladte mand er én blandt tre, som er sigtet i sagen om drabsforsøg på en 26-årig kvinde, der er bosat på Skovvejen i Kolding.

Ifølge sigtelsen fra det oprindelige grundlovsforhør for fjorten dage siden skulle mændene have stukket kvinden adskillige gange i maven, halsen, ryggen og nakken med en kniv med henblik på at dræbe hende. Efter knivstikkeriet skulle mændene angiveligt have skubbet kvinden ud gennem et vindue i hendes lejlighed, der ligger på første sal.