Kriminelle fædre og deres børn får nyt spil i fængslet: Forskere fra Kolding står bag spillet

Ansatte på SDU i Kolding står bag et nyt brætspil, som alle fængsler i Danmark nu tilbyder fængslede fædre og deres større børn at spille, når den står på besøg. Det skal forbedre forholdet mellem fædrene og deres børn.

Kolding: Et både humoristisk og alvorligt brætspil, der skal gøre det lettere for teenagebørn at besøge deres far, der sidder i fængsel, og som skal forbedre forholdet mellem far og barn.

Det er, hvad designforskerne Thomas Markussen og Eva Knutz fra Syddansk Universitet i Kolding har arbejdet med i de sidste flere år. Nu er spillet med det korte, præcise navn "Fængslet" færdigt, fremstillet i fine æsker, og det ligger klart i alle fængsler i Danmark, når fængslede fædre får besøg af deres halvstore børn.

Igennem flere år har de først på Designskolen og siden på SDU arbejdet med design af spil til for eksempel udsatte grupper, for eksempel indsatte fædre og ikke mindst deres børn, og under besøg i en række fængsler konstaterede de ved selvsyn, at der i besøgsrummene for de indsatte og deres familier er masser af bamser og puslespil men næsten ingenting til børn mellem 11 og 18 år. Og af sikkerhedshensyn må børn, der besøger deres far i et lukket fængsel, ikke medbringe noget som helst - hverken en tegning eller en telefon.

Derfor ser man ofte, at børnene stopper med at besøge deres far, når de når til en vis alder, fortæller de to forskere.