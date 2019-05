Koldings virksomheder har stor succes på det tyske marked: Solgte for 1,7 milliarder kroner

Easyfood er en af de Kolding-virksomheder, der har fået foden inden for på det tyske marked. - Vi forsøgte at drive tingene frem med danske sælgere, der talte engelsk. Men det gør en stor forskel, at vi er på stedet og taler tysk, siger Flemming Paasch, der er administrerende direktør i Easyfood. Arkivfoto: Søren Gylling