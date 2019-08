Koldings socialdirektør fratræder efter regnskabsfusk

Socialdirektør Lars Rasmussen og tidligere økonomichef mister jobbet efter ny økonomiskandale i Kolding Kommune. Socialforvaltningen forsøgte at skjule den reelle størrelse af overforbrug for millioner.

Forvaltningens tidligere økonomichef ventede simpelthen til efter nytår med at betale og bogføre udgifter, som skulle have været betalt og bogført i 2018. På den måde skjulte man den reelle størrelse af overforbruget af penge i forhold til de budgetter, politikerne har afstukket. Det er i strid med såvel Kolding Kommunes egne regnskabsinstrukser som den helt overordnede praksis i landets kommuner.

Anledningen er, at Lars Rasmussens socialforvaltning er blevet afsløret i talfusk i sit 2018-regnskab. Her er der pyntet på tallene, så 2018-underskuddet kom til at se 19,3 millioner mindre ud, end det i virkeligheden er.

Aftalen om, at Kolding Kommunes og Lars Rasmussens veje skal skilles, blev udformet i løbet af i går, og derefter godkendt på et ekstraordinært møde i byrådets økonomiudvalg.

Den fulde historie

Fifleriet med regnskabstallene er kommet for en dag i forbindelse med revisionsfirmaet BDO's gennemgang af årsregnskabet. Af et notat fra revisorernes om de såkaldte "periodiseringsfejl" fremgår det, at den tidligere økonomichef har oplyst, at det var ham alene, som traf beslutningen om, at fakturaer i hobetal først skulle konteres i regnskabsår 2019.

Hvis det ikke var sket, skulle socialdirektør Lars Rasmussen have aflagt et regnskab med et underskud på næsten 54 millioner kroner i stedet for det minus på 34 millioner kroner, som det blev til - og som i sig selv var et voldsomt overforbrug.

Borgmester Jørn Pedersen beklager sagen.

- Vi ved, at der er virkelig pres på det specialiserede socialområde, men vi skal jo have den ærlige og redelige viden. Vi skal kende den fulde historie, ellers kan vi ikke handle, siger borgmesteren.

Fritstillingen og direktørfratrædelsen i socialforvaltningen kommer kun godt fire måneder efter, at Kolding kommunes tidligere uddannelses- og børnedirektør Helle Thiele og hendes skolechef Lars Svensson blev fyret efter omfattende regnskabsrod og overforbrug for 29 millioner kroner i deres forvaltning.

JydskeVestkysten har uden held forsøgt at træffe Lars Rasmussen.