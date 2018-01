Kolding-virksomhed klar med første parti medicinsk cannabis

Nu har virksomheden pakket den første sending fra den hollandske leverandør, og de første produkter blev sendt videre mandag til de danske lægemiddelgrossister, der leverer til landets apoteker, fortæller direktør og medejer af CannGros, Henrik Uth. Direktøren har arbejdet inden for den farmaceutiske branche i mange år, og importerer blandt andet ingredienser i et andet firma. For et år siden gik han i gang med forberedelserne til at sælge medicinsk cannabis.

CannGros ligger i Kolding, men selve pakkeriet er placeret i København. Virksomheden køber cannabisprodukterne hos hollandske Bedrocan B. V, der står bag dyrkning og forarbejdning af cannabisplanterne. Produkterne er fremstillet af tørret cannabisblomst og kan tilberedes som en urtete eller inhaleres ved hjælp af en fordamper. Direktør og medejer af DanGros, Henrik Uth, har et års tid arbejdet med at få godkendelserne fra Lægemiddelstyrelsen til at sælge medicinsk cannabis. Uden tilskud vil det koste cirka 1000 kroner om måneden at blive medicineret med medicinsk cannabis med de laveste doser.

Mere sikre produkter

Hvor stort bliver det her marked?

- Det er svært at sige. Politikerne har været ude og sige, at de forventer, at 1500 patienter vil få glæde af den her ordning. Samtidig har flere medier beskrevet, at man estimerer, at 40.000-50.000 bruger illegal medicinsk cannabis. Altså noget de køber ulovligt på internettet, på en parkeringsplads eller et andet sted, principielt uden at kende til hverken sikkerhed eller kvalitet af produktet. Politisk er det jo det, man vil dæmme op for. Altså lave en reguleret ramme, hvor de her desperate patienter, der for eksempel på grund af smerter søger hjælp med medicinsk cannabis, kan få adgang til sikre produkter, som indeholder det samme hver gang, samt modtage den nødvendige vejledning fra en læge. Men det er svært at vurdere, hvor stor markedet bliver, siger Henrik Uth.

Hvad betyder det for CannGros, at I er det første firma, der blev godkendt?

- Det, tror jeg, betyder rigtig meget. Både patienter og læger får mulighed for at komme til at kende vores produkter, og den seriøsitet, kvalitet og sikkerhed vi gerne vil formidle. Ligesom vores navn bliver nævnt mange gange her i starten af forsøgsordningen, hvor der er meget interesse fra medierne. Det er positivt. Omvendt så står vi først, når læger er ude og sige, at de ikke vil udskrive medicinsk cannabis. Men alt i alt tror jeg, det er positivt, at vi er de første. Det er jo historisk på en måde, siger Henrik Uth.