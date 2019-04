Kolding siger tillykke: Prinsesse Benedikte jubler over sin fødselsdagsfejring i Kolding

Koldinghus tog lørdag forskud på sin protektor Prinsesse Benediktes 75 års-fødselsdag med både et kæmpe hesteshow og åbning af en udstilling om prinsessen. Benedikte selv nød dagen med et stort smil om munden.

Formiddagen bød først på et stort anlagt hesteshow i Staldgården foran Kolding, og showet bød både på optrædender af bredden og eliten indenfor forskellige discipliner af ridesporten. Og så bød showet, der var Koldinghus' gave til sin protektor, ikke mindst på en kæmpe overraskelse for Prinsesse Benedikte til sidst. Denne overraskelse vender vi tilbage til.

Den halvrunde fødselsdag tog hun hul på sammen med Koldinghus, som hun er protektor for, og som havde stablet lidt af en fødselsdagsgave på benene for den hesteglade prinsesse.

Kolding: Der var ingen tvivl om, at lørdag var en god dag for Prinsesse Benedikte, der på mandag runder 75 år.

Prinsesse Benedikte klippede den røde snor over og åbnede dermed Koldinghus' nye, store udstilling om sig selv. Udstillingen vises i anledning af Benediktes 75 års fødselsdag. Prinsessen er protektor for Koldinghus og er meget engageret i museets liv. Foto: Claus Fisker/Scanpix

Nathalie, der er tidligere toprytter indenfor dressurridning og er nuværende landstræner for det danske dressurlandshold, stod nemlig bag den store overraskelse til sin mor under hesteshowet.

- Tak for en helt fantastisk formiddag. Den har varet dejligt længe og har været fuld af alt det, jeg allermeste holder af - de firbenede. Og Digby er jo guldklumpen, lød det fra Benedikte, der sendte et stort smil ned til sin yngste datter, Nathalie.

Da Prinsesse Benedikte tog ordet for at holde sin åbningstale, satte hun en fed streg under, at formiddagens hesteshow sad lige i øjet.

Sammen med den tidligere direktør for Koldinghus og kurator for udstillingen, Thomas C. Thulstrup, så Prinsesse Benedikte udstillingen om sit liv. Her betragter de hendes brudekjole fra 1968. Foto: Claus Fisker/Scanpix

Tre gange hurra

Det er den tidligere direktør for Koldinghus, Thomas C. Thulstrup, der står bag udstillingen om Prinsesse Benedikte, og selv om han sidste år skiftede job til direktør for Kongernes Samling på Rosenborg og Amalienborg har han fulgt arbejdet med udstillingen i Kolding helt til dørs og er kurator på den.

Både han og den nuværende direktør for Koldinghus, Janus Møller Jensen, takkede Benedikte, hendes stab og hendes familie for et formidabelt samarbejde og slog fast, at udstillingen foruden at give et indblik i Benediktes liv og interesser også kaster lys over dem udvikling, det danske samfund har gennemgået de seneste 75 år.

- Vi er et kulturhistorisk museum, og derfor udstiller vi ikke kun prinsessens smukke kjoler. Vi giver også et mere indgående blik ind i prinsessens liv og viser, hvordan samfundet har forandret sig, og hvordan kongehuset har forandret sig på 75 år, lød det fra Thomas C. Thulstrup, der fik alle fremmødte ved åbningen af udstillingen til at rejse sig og udbringe et trefoldigt hurra for den snart 75-årige prinsesse.