Kapitalfond fyrer ledelsen i Gram Equipment: Vi er blevet misinformeret

Men nu er begejstringen kølet af hos de nye ejere, efter de har konstateret, at der er udsigt til, at regnskabet for 2017 bliver rødt. Tirsdag blev de 350 medarbejdere i den internationale koncern informeret om, at ejerne havde fyret administrerende direktør Lasse Viegand Hansen, finansdirektør Jens Andresen og operationel direktør Robert Rennie.

Misvisende informationer

- Vi får en melding fra revisionen om at de resultater, vi var stillet i udsigt, de kunne ikke indfries. Nærmest tværtimod. Forventningen om et stort overskud er vendt til et underskud efter, at revisionen går ind og kigger på tallene. Afvigelsen er så stor i forhold til de tal, vi blev præsenteret for i efteråret, at vi mener, at den information vi har fået er misvisende. Den information, vi har fået, har ikke givet et retvisende billede af virksomhedens situation. Det tager vi konsekvensen af, siger Thomas Broe-Andersen, der er partner i FSN Capital, der er en nordisk fond, der råder over en milliard euro.

Nogle af pengene brugte fonden til i december at købe produktionsvirksomheden, som leverer udstyr til nogle af verdens største producenter af is, som for eksempel Nestlé og Unilever.

Virksomheden havde netop flyttet hovedkontor til Kolding og lukket afdelingerne i Vojens og Aarhus. Og i dag arbejder der cirka 270 på fabrikken og administrationen i Kolding.

Du siger, at den information I modtager inden I køber selskabet er misvisende. Kan du uddybe det?

- Vi opfatter den information, som vi har fået som misvisende. Men nu kigger revisionen tingene igennem, og så skal vi have et fuldt overblik. Derefter overvejer vi, hvilke muligheder vi har. Vi holder alle muligheder åbne, siger Thomas Broe-Andersen.