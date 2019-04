Kajakroer død efter ildebefindende på havet

Kolding: Den kajakroer, der søndag blev reddet i land ved Rebæk Strand, er mandag afgået ved døden.

Det oplyser Kolding Kajak Klub på sin facebookside.

"Det er med stor sorg, at jeg har modtaget meddelelsen om, at vores kære æresmedlem Poul Erik Jensen er afgået ved døden. Poul Erik fik et ildebefindende i går under sin rotur. Han vil virkelig blive savnet i klubbens daglige liv. Æret være hans minde," skriver klubben.

Poul Erik Jensen blev reddet i land af Michael Nexø, der er formand for Kolding Windsurfingclub, som fik reddet ham op sit paddleboard. Michael Nexø fortalte søndag til JydskeVestkysten, at Poul Erik Jensen havde været et par hundrede meter ude i fjorden, da windsurfing-formanden opdagede ham, efter han og hans kone havde hørt nogen råbe om hjælp ude fra vandet.

- Inden jeg nåede derud, faldt han i vandet, men han holdt fast i kajakken. Han nåede vist kun at være i vandet i et minuts tid, inden jeg nåede ud til ham. Han var medtaget, og han sagde, at han havde det meget dårligt, fortalte Michael Nexø til JydskeVestkysten.