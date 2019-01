Kæmpe biogas-anlæg i Kolding er droppet

Kolding: Helt overraskende opgav Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne i Kolding Byråd tirsdag sidst på eftermiddagen at arbejde videre med den lokalplan, som skulle føre til, at energiselskabet Nature Energy sammen med en gruppe lokale landmænd kan opføre et stort biogasanlæg ved Venusvej i Koldings nordlige industrikvarter.

Biogasanlægget har været undervejs i over et år, og det er Koldings politikere selv, der har foreslået placeringen ved Venusvej, som man fandt frem til efter en screening af mulige placeringer. Meningen var indtil for få timer siden, at Nature Energy skulle købe grunden af Kolding Kommune til sit biogasanlæg.