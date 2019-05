En udbudsrunde, der skulle skaffe to nye praktiserende læger til Kolding by, blev en fiasko, da ingen bød på de udbudte job.

Kolding: Interessen for at blive praktiserende læge i Kolding er temmelig kølig.

Det viser den udbudsrunde, Region Syddanmark netop har kørt for at få flere praktiserende læger til Kolding by.

Ikke en eneste læge har budt på de to nye job, og dermed er der ikke aktuelt udsigt til at give borgerne i Kolding flere praktiserende læger at vælge imellem.

Både formanden for udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark, Bo Libergren (V), og praksischef i Region Syddanmark, Frank Ingemann Jensen, undrer sig over, at der ikke var spor interesse for de to udbudte ydernumre i Kolding.

Et ydernummer er det nummer, en praktiserende læge får tildelt af regionen, når han eller hun skal have lov til at drive praksis. Der var to af disse ydernumre i udbud i Kolding.

- Det undrer os helt utroligt, fordi Kolding ligger i et område, der er relativt attraktivt, og det burde være ret attraktivt for unge læger at komme til Kolding, mener Frank Ingemann Jensen.