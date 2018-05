Harteværket fik større underskud end forventet

Harteværket fik sidste år et underskud, der var over en halv million større end budgetteret. Det skyldes blandt andet udgifter til ekstra reparationer og revisor.

Kolding: Et underskud på lige knap 800.000 kroner blev resultatet af Harteværkets første år med både at producere el med vandkraft og være et museum og formidlingscenter.

Underskuddet var 560.000 kroner større, end Harteværkets bestyrelse havde budgetteret med, men da forklaringen på underskuddet er relativt enkel, er det ikke noget, der giver anledning til dybe panderynker, og underskuddet har ikke nogen konsekvenser for driften og aktivitetsniveauet på oplevelsescentret i år.

Økonomidirektør i Ewii, Jens Christian Sørensen, der står for administrationen for Harteværket, forklarer, at en del af underskuddet skyldes en højere revisorregning, da Harteværket skulle sende en ansøgning til Skat for at blive skattefritaget som museum. Desuden har man skulle hensætte 100.000 kroner til feriepenge, da man er begyndt at have folk ansat, oplyser Jens Christian Sørensen.

Den resterende del af underskuddet skyldes større udgifter i forbindelse med den store renovering af Harteværket til oplevelsescenter. Disse ekstraudgifter er kommet efter, at hovedparten var færdiggjort.

- Disse udgifter kom, da man skulle gøre stedet mere publikumsvenligt. Men nu har man forudset, at stedet er vedligeholdelsesfrit i de næste fem-syv år, siger Jens Christian Sørensen.

I de første år af Harteværkets levetid som oplevelsescenter forventer man, at det giver et mindste underskud. I år budgetteres med et underskud på 250.000 kroner, mens man forventer, at stedets drift balancerer fra næste år.

- Det er ikke et kommercielt sted, men det skal gerne kunne løbe rundt, siger Jens Christian Sørensen.

Harteværket havde i 2017 6500 gæster. I 2018 har man budgetteret med en stigning på 15 procent.