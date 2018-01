Grundstødt skib slæbes fri søndag aften ved højvande

Kolding: Det lykkedes ikke lørdag morgen at få "Frakt Fjord" slæbt fri, og meldingen var derefter, at rederiet ville gøre et nyt forsøg lørdag aften på at få det 90 meter lange fartøj bugseret fri.

Men forholdene er angiveligt bedre søndag aften, lyder det fra vagtholdsleder i Forsvarets Operationscenter Ole Theill Sørensen.

- Man vil typisk forsøge at bjærge fartøjet, når der er højvande, og det bjærgningsselskab, der er hyret ind til opgaven af rederiet, har vurderet, at det bedste tidspunkt at forsøge igen, det er søndag. Der er jo højvande to gange i døgnet, men vurderingen har været, at de vil vente til søndag aften, siger Ole Theill Sørensen.

Forsvarets Operationscenter overvåger de danske farvande på vegne af Søfartsstyrelsen, og lørdag havde de patruljefartøjet "Nymfen" på stedet for at undersøge, om der er sket olieudslip, da skibet gik på grund. Men olietankene ser ikke ud til at have lidt skade ved fartøjets møde med sandbanken.