- Jeg bor i Kolding og ville egentlig gerne have noget, der lå lidt tættere på, så jeg ledte efter nye lokaler i Kolding. Det var for dyrt og kunne ikke leve op til vores behov. Jeg undersøgte også, om vi skulle bygge nyt, men det er også alt for dyrt, og så var den her ejendom i Vamdrup lige kommet til salg, siger Ricki Kjeldsen.

- Vi blev kåret som gazellevirksomhed sidste år, og jeg tror også, vi bliver gazelle i år. Vi har godt gang i den, og de fysiske rammer i Taulov var blevet for små, siger Ricki Kjeldsen. Han har købt ejendommen af Davidsens Tømmerhandel, der havde planer om at åbne byggemarked på stedet, hvor Optimera tidligere havde tømmerhandel.

I dag har virksomheden 800 kvadratmeter under tag, og efter flytningen til Vamdrup får den 5.500 kvadratmeter under tag, og grunden er på 15.000 kvadratmeter.

Flere ansatte

I slutningen af 2018 overtog han den store ejendom, men der går et stykke tid, inden han selv rykker ind. For det første er der fortsat flere lejere i ejendommen, og så er Tree Tops inde i højsæsonen, der løber frem til oktober, så først til november flytter virksomheden til Vamdrup.

Der er så god plads på den nye ejendom, at han også vil udleje lagerplads og indrette kontorerne til iværksættere. Samtidig forventer han også, at Tree Tops vokser.

- Vi kan ikke undgå at blive flere ansatte med det tempo, vi har. Inden for de næste fem år, håber jeg, at vi er fordoblet i antal medarbejdere, siger Ricki Kjeldsen, der også selv får ideer til ny produkter, og netop det med at tænke nyt er en del af baggrunden for væksten.

- Vi er innovative. Vi tør tænke nyt. Vi har fornyet den måde, du handler i den her branche. Vi er gode til at skabe efterspørgsel på vores varer. Det betyder, at tømmerhandlerne selv kommer til os. Det handler om, at vi bruger Facebook, Instagram og SEO-optimering og Google Adwords, og at vi hører godt efter, hvad slutkunden ønsker, siger Ricki Kjeldsen.