Fortsat strid om 400 millioner kroner efter milliardhandel: Det er møgirriterende

I 2016 rullede der 1,2 milliarder kroner ind i familien Søndergaards selskaber, efter de havde solgt Kolding-virksomheden Sondex, der fremstiller pladevarmevekslere. Familien håber fortsat, at de får 400 millioner kroner mere, fremgår det af de nyeste regnskaber.

Kolding: Stifter og den tidligere direktør i Sondex, Aage Søndergaard Nielsen, håber fortsat på, at der lander 261 millioner kroner i hans holdingselskab, efter han i 2016 solgte Sondex til Danfoss. Hans to børn, der hver ejede en fjerdedel af selskabet, regner også med, at de hver får en betaling på 66 millioner kroner. Samlet har de ifølge regnskaber en fordring på 393 millioner kroner. - Den sag kører desværre fortsat. Det ville jo være dejligt, hvis vi kunne lægge den bag os. Jeg håber, at sagen bliver afsluttet i løbet af i år, siger Aage Søndergaard Nielsen, 77 år, der siden har solgt selskabet har kastet sig ud i en nyt erhvervseventyr med selskabet Danpumps. Striden om de mange millioner er opstået, efter Sondex i 2016 blev købt af Danfoss. Af regnskaberne fra 2016 fremgik det, at der rullede samlet 1,2 milliarder kroner ind på kontoen hos familien, der ejede Sondex. Men året efter var de brede smil forduftet. Her fremgik det, at den sidste del af betalingen var betinget af, hvordan tingene udviklede sig i Sondex-koncernen, hvor millioner er rullet ind i mange år. Seneste regnskab, inden Sondex blev en del af Danfoss, viste et overskud på 86 millioner kroner før skat.

Jeg er optimist Hvor står sagen lige nu set med dine øjne? - Det ved jeg ikke. Det er juridisk vurdering, så det kan jeg ikke udtale mig om. Men der kommer en afgørelse i løbet af i år, siger Aage Søndergaard Nielsen, der naturligvis ikke havde drømt om, at salget endte i en tvist. - Det er møgirriterende for nu at sige det pænt. Den her sag har kørt i alt for lang tid. Så jeg håber, at den bliver afsluttet i år, siger Aage Søndergaard Nielsen, der fortsat regner med at får ret og den sidste betaling. - Jeg er optimist. Men det er Danfoss sikkert også, siger Aage Søndergaard Nielsen.

Ingen kommentar Danfoss skrev sidste år i mail til JydskeVestkysten, at der aftalt en hemmeligholdelsesklausul omkring købet, og virksomheden havde svært ved at kommentere forholdet nærmere, lød det i mailen fra Anders Stahlschmidt, der er chefjurist i Danfoss. Han bekræftede dog, at parterne ikke var enige om størrelsen af den sidste betaling. - Parterne har dog i fællesskab aftalt en proces, som vil føre til en endelig stillingtagen til uenigheden, forhåbentlig inden for en overskuelig tid, skrev Anders Stahlschmidt sidste år. I år er kommentaren fra industrigiganten endnu mere kortfattet. Chefjuristen skriver i en kort kommentar: "I aftalen mellem sælger af Sondex og Danfoss er der aftalt en klausul, der betyder, at jeg ikke kan kommentere på forholdet".