Fortidsfund bringer usikkerhed om nybyggeri ved Klostergården

Domea.dk har ikke råd til dyre, lovpligtige arkæologiske undersøgelser. Efter væsentlige arkæologiske fund i to prøvehuller kan projektchef ikke svare på, om byggeriet nu er i fare for at blive til noget.

- Jeg har ikke lyst til at svare. Jeg ved det ikke. Nu afventer vi de sidste forundersøgelser i det tredje prøvehul, og så holder vi et møde med museet og Kolding Kommune og finder ud af, hvad der skal ske. Det kan være alt eller intet, men byggeriets rammebeløb kan i hvert fald ikke rumme en udgift til store arkæologiske udgravninger, siger Louise Prahm.

Direkte adspurgt om de arkæologiske fund kan bringe byggeriet i fare for ikke at blive til noget, siger projektchef Louise Prahm:

For fundene fører efter alt at dømme til lovkrav om omfattende, arkæologiske udgravninger, før byggeriet må gennemføres, og ifølge museumsloven er det bygherren, der hænger på regningen.

Domea.dk købte Klostergården i 2014 efter et udbud, hvor kommunen efterlyste boligprojekter. Byrådet valgte domea.dk's forslag som det bedste. I nov. 2015 vedtog byrådet lokalplanen for byggeriet. Heri står, at Museum Sønderjylland vurderer, at der er stor risiko for at støde på væsentlige fortidsminder, og: "Hvis forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminder på området, skal disse udgraves, inden de ødelægges ved anlægsarbejdet. I nogle tilfælde er det dog muligt at ændre ved jordindgrebet, så en udgravning ikke bliver nødvendig. Er det ikke muligt, vil udgravningen skulle finansieres af bygherre".

- Der er muligheder for at løse det her, for vi har jo den samme interesse hele vejen rundt - kommunen, museet og os. Vi har et stort ønske om at bygge boliger, kommunen vil gerne gøre Koldings midtby smukkere og skabe nye boliger i byen, og det er også en sød og fin historie, at Kolding kan få ny og vigtig viden om sin historie. Så jeg håber, at velviljen er der hele vejen rundt.

Udfordring

By- og udviklingsdirektør i Kolding Kommune, Merete Dissing Pedersen, fastslår, at Kolding Kommune har stor interesse i at være en part i det kommende forløb om de arkæologiske fund.

- Vi er interesserede i at få overblikket og kende konsekvenserne, men det er for tidligt at sige, om projektet skal ændres eller justeres endnu. Det ved vi først, når de sidste forundersøgelser er lavet i slutningen af august.

Kan man forestille sig, at Kolding Kommune bidrager til at betale for de arkæologiske undersøgelser?

- Det kan jeg ikke sige noget om nu. Domea.dk har jo købt Klostergården på baggrund af et udbud. Men jeg er godt klar over, at vi har med et almennyttigt byggeri at gøre, og at rammebeløbet allerede er spændt til bristepunktet. Så vi må som kommune være klar på, at her er der en udfordring, siger Merete Dissing.