Forslag lagt i graven: Endeligt nej til at lade forældre købe tøjvask og aftensmad i børnehaven

På et udvalgsmøde har politikerne sagt endeligt nej til at søge om at give forældre mulighed for at købe ydelser som for eksempel tøjvask, indkøb og babysitting i deres barns daginstitution.

For at det kunne have ladet sig gøre at tilbyde tilkøbsydelser, skulle kommunen have søgt Indenrigs- og Økonomiministeriet om lov til at bryde de nuværende regler og benytte sig af kommunernes udvidede udfordringsret. I dag må daginstitutionerne udelukkende tilbyde pasning af børn og ikke andet.

Forslaget kom fra embedsmænd i forvaltningen, men politikerne i børne- og uddannelsesudvalget sagde i enighed nej til at føre de videre. Allerede før mødet havde et flertal i udvalget givet udtryk for en dyb skepsis og modstand mod at lade daginstitutionerne sælge ekstra serviceydelser til småbørnsforældre.

Kolding: Onsdag formiddag blev der sagt endeligt nej til at forsøge at give børnefamilier i Kolding mulighed for at købe ydelser som for eksempel tøjvask, tilberedning af aftensmad, babysitting og indkøb i deres barns daginstitution.

Godt med nytænkning

Formanden for udvalget, Kristina Jørgensen (DF), forklarer, at beskeden fra embedsmændene var, at det ikke var meningen, at ordningen skulle påvirke de ressourcer, der i dag er til rådighed i institutionerne. Hun peger dog også på, at der ville være symbolpolitik i, hvis politikerne besluttede, at kommunens daginstitutioner også skulle stå for at vaske tøj og købe ind for folk.

- Vi snakkede om, at der er mange andre af den slags udbydere af for eksempel måltidskasser, som forældrene kan bruge. Og selv om det var planen, at ordningen skulle være udgiftsneutral for kommunen, ville det koste ressourcer at sætte i gang, ligesom der ville gå noget administration i det, siger Kristina Jørgensen.

Hun kalder det positivt, at embedsmændene i børne- og uddannelsesforvaltningen kom med forslaget, selv om det endte med, at politikerne vendte tommelfingeren ned til det.

- Det er kun fint, at de er med til at nytænke nu, når vi er visionskommune, så vi har rost dem, siger hun.