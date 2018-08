- Vi har arbejdet med at vende tingene i et styk tid, og det blev også bedre. Men der går nok for lang tid, før vi fik styr på det, siger Jan Engmark, der er bestyrelsesformand for Gulventreprise Danmark, der torsdag gik konkurs. Virksomheden havde også én detailbutik, Garant Kolding, på Lærkevej i Kolding. Foto: Google