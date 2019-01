Foreningen Business Kolding skal have ny formand

Formanden for Foreningen Business Kolding, Claus Askjær, takker af efter tre år i spidsen for foreningen, der har knap 500 medlemmer.

Kolding: Efter tre år som bestyrelsesformand for Foreningen Business Kolding har direktør i CEA Ejendomme Claus Askjær valgt at overlade opgaven til nye kræfter på foreningens generalforsamling i slutningen af februar, meddeler formanden i en pressemeddelelse.

- Det har været tre meget spændende og travle år med et salg af Scandinavian Executive Institute, ansættelsen af en ny direktør til Fonden Business Kolding, flytningen til Pakhuset, arbejdet med en ny erhvervsfremmereform og arrangementet med Barack Obama som nogen af de helt store opgaver. Det har været en ære at repræsentere erhvervslivet, men jeg vil nu overdrage depechen til nye kræfter, udtaler Claus Askjær.

Foreningen Business Kolding er Koldings lokale forening, der arbejder for at skabe relationer mellem foreningens medlemmer og understøtte Fonden Business Kolding til enhver tids gældende strategi. Fonden får hvert år cirka 11 millioner af kommunen til at stå for den kommunale erhvervsfremme.