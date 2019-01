Firma bag biogasanlæg: Vi gør alt for ikke at lugte

Det energiselskab, der står bag planerne om et biogasanlæg ved Venusvej, understreger, at det har som formål, at det nye anlæg slet ikke lugter.

Kolding: Ingen lugt overhovedet.

Det er målet for energiselskabet Nature Energy, der står bag planerne om et nyt, stort biogasanlæg ved Venusvej i det nordlige Kolding.

Planen er lige nu i offentlig høring, og planerne om anlægget har mødt bekymring blandt borgere i nærheden over, om der vil være lugtgener fra anlægget. Derfor har Kolding Kommune og Bramdrupdam Lokalråd inviteret til et borgermøde om planerne den 4. februar, hvor blandt andre repræsentanter for Nature Energy deltager.

Administrerende direktør for energiselskabet, Ole Hvelplund, kender godt til bekymringerne, og han slår fast, at selskabet gør alt for, at naboerne ikke bliver generet og for at have et godt forhold til naboerne.

- Jeg kan sige, at vi bygger et anlæg, som ikke skal lugte. Det er vigtigt for os, at vi vil have et anlæg uden lugt og vi gør alt muligt for at undgå det, siger Ole Hvelplund.