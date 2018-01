En 30-årig mand mente, han havde fundet en systemfejl hos H&M. I løbet af december og begyndelsen af januar bestilte og modtog han pakker for over 200.000 kroner fra H&M uden at betale. Tirsdag blev han varetægtsfængslet for bedrageri.

Lunderskov: H&M har en systemfejl, og det var sådan en 30-årig mand fra Lunderskov kunne få tilsendt over 120 pakker til en værdi af over 200.000 kroner til sin adresse uden at betale. Det var i hvert fald, hvad han forklarede tirsdag under et grundlovsforhør ved Retten i Kolding.

I løbet af december og i begyndelsen af januar bestilte han bunker af pakker fra tøjkæden H&M uden at betale for det. Under grundlovsforhøret fortalte den 30-årige, at det hele begyndte, da han ville købe en julegave til sin kæreste. Han er på kontanthjælp, og derfor har han ikke mange penge til at købe gaver for.

- Jeg fandt ud af, at hvis jeg oprettede mig som kunde med cpr-nummer i 1950 til 1980, så var der en systemfejl. Jeg kiggede på ordrebekræftelsen, og den blev godkendt, uden at jeg betalte, sagde han i retten.

Tricket virkede, når han brugte sin iPhone, og når han købte varer for under 2000 kroner.

Den 30-årige er sigtet for at have indgået kreditaftaler og at have bestilt et større antal pakker uden evne eller vilje til at betale. Det, den 30-årige troede var en fidus, var altså i stedet indgåelse af en række kreditaftaler. H&M tilbyder, at man, hvis man er oprettet som kunde med navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer, og køber for under 2000 kroner, kan vente 14 dage med at betale.