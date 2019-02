Fejring over hele verden: Nu er Kolding også en del af FN-uge

Udstillingen er ikke kæmpestor, men det er betydningen derimod. 14 fritidskunstnere bidrager til Koldings første markering af "FN World Interfaith Harmony Week", der foregår over hele verden i denne uge.

Kolding: For første gang er Kolding med, når FN i denne uge markerer harmoni mellem de forskellige trosretninger. Markeringen falder altid den første uge i februar under overskriften "FN World Interfaith Harmony Week". Det er en markering, som finder sted over hele verden. - Harmoni mellem trosretningerne er det, vi bruger vores tid på hele året, så vi bestemte os for, at i år ville vi også bidrage til FN-ugen, fortæller Elizabeth Padillo Olsen, der er koordinator for det tværkulturelle samarbejde i Kolding Provsti.

Harmoni på biblioteket FN har indstiftet en uge om året - den første uge i februar - hvor man på verdensplan har fokus på harmoni mellem forskellige trosretninger. Ugen hedder FN World Interfaith Harmony Week og fejres af alle former for troende over hele verden.



Danmark var med helt fra starten, og Interfaith Harmony Week blev i 2011 fejret i FN Forbundets bygning i København.



I Kolding markeres ugen med en udstilling på Kolding Bibliotek. Udstillingen viser værker, som peger på de værdier, som fejringen af World Inter-Faith Harmony Week står for. Udstillingen kan ses frem til den 22. februar på bibliotekstorvet.

Foto: Foto: Søren Gylling Johannes Åbenbart har været med til at inspirere Anne Metter Vesterlund til dette maleri. Hun er frivillig hos Kolding Valgmenighed, og så er hun ivrig maler i sin fritid. Foto: Søren Gylling

Lokal opbakning Koldings bidrag til harmoni-ugen er en maleriudstilling, som fredag åbnede på Kolding Bibliotek. En stribe lokale malere - både danske og udenlandske - er blevet bedt om at bakke op, og det er blevet en fin lille udstilling med i alt fjorten bidragydere. - Vi har så mange med i år, som vi kunne nå at sætte i gang. Nu har vi prøvet det én gang, så forhåbentligt kan vi begynde før med arbejdet næste år, og så bliver det en endnu større udstilling, fortæller Elizabeth Padillo Olsen, der gerne vil gøre en tradition ud af, at Kolding er repræsenteret i programmet for "FN World Interfaith Harmony Week".

Foto: Foto: Søren Gylling Elizabeth Padillo Olesen har mange talenter. Ud over at være tværkulturel koordinator hos Kolding Provsti, så kan hun også male. Et par af værkerne kan ses på udstillingen. Foto: Søren Gylling

Legofarver Merete Beng Thomsen fra Kolding er en af dem, der takkede ja til at bidrage. Hun har lavet to værker, der netop er blevet færdige til åbningen. - Jeg har det lige som de rigtige kunstnere - mine værker er næsten altid våde af maling, når jeg afleverer dem, smiler Merete. Hun har malet altid, og som regel er der masser af humør i hendes værker. - Der er klare Legofarver i mine malerier, så det er jo til at blive glad af, fortæller Merete, som i sine bidrag til den nye udstilling har taget udgangspunkt i begreberne "venskab uanset tro" og "kærlighed mellem mor og barn". Gennem mange år har hun været pædagogmedhjælper i en børnehave, men nu er hun gået på pension. Det har været lidt af en omstilling, fortæller hun, så maleriet har været en af de ting, der har været med til at fylde en ny hverdag ud. - Jeg har faktisk holdt en pause i et stykke tid, for det går lidt op og ned med lysten til at male, så det var faktisk helt rart at komme lidt i gang i igen, da de spurgte, om jeg havde lyst til at være med på udstillingen her på biblioteket. Udstillingen kan ses til den 22. februar.

Foto: Foto: Søren Gylling Der var dukket en del mennesker op til den officille åbning af udstillingen, der kan ses på bibliotekstorvet. Foto: Søren Gylling

