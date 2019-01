Far tiltalt for at voldtage sin voksne datter efter sit eget bryllup

Det er her på Gammelrøj Herregård, at voldtægten angiveligt skulle være sket. Ifølge anklageskriftet skete overgrebet mellem klokken 04.00 og 04.45 natten til en 19. august sidste år. Pressefoto

En 50-årig mand skal onsdag møde i Retten i Kolding. Han er tiltalt for at have voldtaget sin voksne datter efter sit eget bryllup i august sidste år. Voldtægten skete ifølge anklageskriftet på Gammelrøj Herregård.

Kolding: En 50-årig mand fra Fredericia er tiltalt for at have voldtaget sin datter i brudesuiten på Gammelrøj Herregård i udkanten af Kolding natten til den 19. august sidste år. Anklager Iben Lihme Degnbol oplyser, at der er tale om en voksen datter, og at den formodede voldtægt ifølge anklagemyndigheden fandt sted efter den 50-åriges eget bryllup på Gammelrøj Herregård. Overgrebet er ifølge tiltalen sket mellem klokken 04.00 og 04.45 om natten, altså på bryllupsnatten. Af anklageskriftet fremgår det, at den 50-årige truede sig til at have samleje og andet seksuelt forhold med datteren. Anklageskriftet beskriver desuden i detaljer, hvordan voldtægten skulle være sket. "Tiltalte tog (datteren, red.) hårdt på brysterne og herefter tvang hendes ben fra hinanden," står der blandt andet i anklageskriftet.

Da hun bad ham stoppe samt slog ham og forsøgte at sætte sig op, skubbede (den 50-årige, red.) hende hårdt i brystet... Hvorefter han, mens hun lå på ryggen, tiltvang sig samleje med hende til trods for, at hun flere gange bad ham stoppe Fra anklageskriftet

Bad ham stoppe Ifølge anklageskriftet mod den 50-årige skulle datteren have forsøgt at stoppe sin far. Dette lykkedes imidlertid ikke, da hun "på grund af indtagelse af alkohol var ude af stand til at modsætte sig", som det lyder i anklagen. Datteren forsøgte angiveligt både verbalt og fysisk at stoppe sin far, men intet af det hjalp tilsyneladende. "Da hun bad ham stoppe samt slog ham og forsøgte at sætte sig op, skubbede (den 50-årige, red.) hende hårdt i brystet... Hvorefter han, mens hun lå på ryggen, tiltvang sig samleje med hende til trods for, at hun flere gange bad ham stoppe," står der i anklageskriftet. Retssagen mod den 50-årige mand begynder i dag og forventes at tage to dage.