Ved at skyde aktiviteter ind i det hollandske selskab Noorenz forventer Ewiis adm. direktør Lars Bonderup Bjørn, at det kommer til at køre for selskabets buttede el-transporter.

Trekantområdet: Ewii har skudt samtlige aktiver i datterselskabet Ewii Mobility A/S ind i det hollandske selskab Noorenz B.V. Til gengæld bliver Ewii mindretalsaktionær i selskabet, som sammen med deres eget varemærke Stint Urban Mobility vil satse på det buttede el-køretøj Triplen fra Kolding. Ewii bliver med aftalen også repræsenteret i selskabets overordnede ledelse, men det er Noorenz' hollandske direktør Edwin Renzen, der har det ledelsesmæssige ansvar for selskabet. Ewii har siden årsskiftet arbejdet målrettet på at finde løsninger på de underskudsgivende sideaktiviteter i selskabet. Satsningen på at udvikle elkøretøjet Triplen har i flere år givet blodrøde tal på bundlinjen. - Vi har arbejdet på at finde en køber eller en samarbejdspartner, og siden april har vi været i drøftelser med Noorenz. Vi synes, at det er blevet en helt optimal løsning, hvor vi stadig har snor i, hvad der sker med produktet, men overlader produktion og salg til folk, der har vist, at de kan det, siger adm. direktør i Ewii A/S Lars Bonderup Bjørn.

Jeg synes, det er en super løsning. Noorenz har vist, at de kan tjene penge på markedet for el-køretøjer, og der vil være en god synergi mellem deres produkt og vores tripl. Adm. direktør Lars Bonderup Bjørn, Ewii A/S

Arbejdspladser bliver Det hollandske selskab overtager samtlige aktiviteter i datterselskabet, men udviklingsafdelingen forbliver i Kolding. - Vi har stadig et lager af Tripler, som skal færdiggøres, og det sker også i Kolding, så vi bevarer 10 arbejdspladser her, siger Lars Bonderup Bjørn. Den buttede Tripl kommer til at komplementere det hollandske selskabs køretøj Stint, som er udviklet af stifterne bag selskabet. - De har skabt overskud på elkøretøjet, men de er begrænset af, at de kun kan sælge i Holland. Desuden er deres køretøj skabt til at køre langsomt, fordi det blev udviklet til transport af skolebørn, siger Lars Bonderup Bjørn, som med Triplen leverer et køretøj til varetransport og med mulighed for at køre op til 45 km i timen.