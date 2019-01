Endnu en tøjbutik lukker i Kolding

Kolding: I 11 år har man kunnet købe tøj hos Danni Larsen i Jernbanegade 12. Først under navnet Star Fashion og siden 2012 Pixienova.

Men 28. februar er det slut for tøjbutikken, der forhandler modetøj til kvinder. Dermed er Pixienova den femte tøjbutik på kort tid, der melder en lukning ud, efter at både Frølich, Store no. 1b og Statement har offentliggjort, at de lukker, mens My Medicine er blevet solgt.

- Vi valgte sidste år at starte på nye eventyr med endnu et barn på vej og med nye arbejdsmæssige karrierer. Jeg kan derfor ikke længere give Pixienova den opmærksomhed, det fortjener. Derfor har jeg valgt at lukke den fysiske butik. Det er en vemodig beslutning, for jeg har elsket min butik og nydt de mange skønne snakke og hyggelige stunder, jeg har haft med de dejligste kunder og mine fantastiske kollegaer, skriver Danni Larsen på butikkens instagramside.

Den forestående lukning blev offentliggjort i denne weekend, og Danni Larsen fortæller, at mange kunder har givet udtryk for, at de er kede af beslutningen.

- Folk har været glade for at komme her, og det varmer med alle de søde ord, der er kommet, og det er også med til at gøre det vemodigt at stoppe, siger han.