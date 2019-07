Kolding: Projektet med at udskifte de fugtsugende vindspærreplader på Kolding Sygehus forventes at gå i gang i sensommeren eller i starten af efteråret. Regionen er tæt på at lave en aftale om udskiftningen af MGO-pladerne, der er uegnet til byggeri i Danmark.

I starten af året forklarede regionen, at udskiftningen skulle ske i løbet af 2019, men processen med at få udarbejdet en såkaldt "interim aftale" har trukket ud, og først nu forventer man at indgå en aftale med entreprenøren, der i 2015 satte pladerne op bag facadeelementerne.

- Med aftalen parkerer vi det juridiske, og så laver vi en aftale, der gør det muligt, at vi får udskiftet de her MGO-plader. Regionen vil her afholde halvdelen af udgiften på at få udskiftet pladerne, mens entreprenøren afholder den anden halvdel. Men vi har så muligheden for at få pengene tilbageført, hvis vi får medhold i retssagen, siger Kenneth Holm, der i dag er vicedirektør for byggeriet af Nyt OUH i Odense, men da han tidligere var projektchef på byggeriet af det nye sygehus i Kolding, har han fortsat snor i sagen om MGO-pladerne.