Efter hvidvaskskandale: Kolding Kommune overvejer at droppe Danske Bank

Borgmester Jørn Pedersen (V) og flere byrådspolitikere er kritiske over for Danske Bank i forlængelse af hvidvaskskandalen. Tirsdag er sagen på økonomiudvalgets dagsorden.

Han fortæller, at det er et halvt års tid siden, at aftalen med Danske Bank blev indgået.

- Der, hvor tvivlen ligger, er, om Danske Bank som koncern har været vidende om, at spillereglerne ikke blev fulgt. Vi kan ikke bare fyre en koncern, fordi der er lavet numre i afdelingen i Estland, hvis ledelsen ikke har været vidende om det. Som borgmester kan jeg ikke gå ud og bryde en aftale på følelser og indstillinger. Jeg må have en afgørelse.

Jørn Pedersen kender kun sagen fra medierne, der beskriver, at der er foregået hvidvask for milliarder af kroner i bankens afdeling i Estland.

- Hvis Finanstilsynet træffer en afgørelse, der slår fast, at Danske Bank som koncern har været vidende om den hvidvaskning, der foregik i Estland, uden at gribe ind, så mener jeg, at vores aftale med banken omgående skal ophøre. Det kunne det godt tyde på, siden direktøren er gået af, siger borgmester Jørn Pedersen.

Kolding: Skal Kolding Kommune blive ved med at have Danske Bank som bank, efter der er foregået omfattende hvidvask af penge i bankens afdeling i Estland?

I praksis kan kommunen ikke skifte bank fra den ene dag til den anden, for det vil tage tid at få en ny aftale med et andet pengeinstitut på plads.

Fra Kolding Kommunes juridiske afdeling lyder det, at aftalen med Danske Bank altid kan opsiges med ni måneders varsel. Desuden ligger det i aftalen, at hvis Danske Bank bliver dømt ved domstolene, så kan aftalen opsiges uden varsel.

Politisk drøftelse tirsdag

SF mener, at Kolding Kommune skal skifte bank og gruppeformand Karina Lorentzen har sat spørgsmålet på økonomiudvalgets dagsorden tirsdag.

- Efter det, der er sket, vil jeg ikke betro Danske Bank mine pengesager, og det synes jeg heller ikke, kommunen bør. Vi er som kommune nødt til at sende det signal, at Danske Bank er gået over den etiske grænse, og det er derfor vi i SF rejser debatten.

Hun henviser til FN's verdensmål for bæredygtighed, for en del af de mål er at bekæmpe ulovlige pengestrømme.

Socialdemokraternes gruppeformand Poul Erik Jensen kalder sagen om hvidvask i Estland en skandale.

- Umiddelbart er min holdning, at Danske Bank er gået langt over stregen. Hvis vi har mulighed for det rent juridisk, så bør vi trække stikket. Kan vi ikke det, så må vi tage det op i forbindelse med et nyt udbud, når den tid kommer. Vi står i samme situation, som flere end halvdelen af landets kommuner.

Dansk Folkepartis gruppeformand Søren Rasmussen (DF) mener, at Danske Bank har opført sig meget uheldigt.

- Som udgangspunkt er min indstilling, at samarbejdet skal stoppe, når vi får mulighed for det, siger han.