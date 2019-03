EU-kandidat tager orlov fra byrådet

Kolding: Siden byrådsmedlem Asger Christensen i forrige uge blev valgt som nummer tre på Venstres kandidatliste til valget til EU-parlamentet den 26. maj, er hans kalender sandet fuldstændigt til i arrangementer og møder, så nu har han besluttet at søge om orlov fra sit byrådsarbejde.

- Interessen for min deltagelse i møder og arrangementer er steget dramatisk, siden jeg fik placeringen. Der er aktiviteter hver eneste dag frem til den 26. maj. Dem vil jeg koncentrere mig fuldt om, og det skal ikke hedde sig, at jeg forsømmer mit byrådsarbejde, forklarer Asger Christensen om baggrunden for sit ønske om at få orlov.

Byrådet tager stilling til Asger Christensens ansøgning på sit næste møde, og i første omgang regner den travle politiker med at vende tilbage til byrådet efter EU-valget.

Hvis han bliver valgt til EU-parlamentet, skal han tage stilling til, om han kan passe begge sine politiske poster. Det har han ikke afgjort endnu.

- Men hvis det på nogen måde kan lade sig gøre, vil jeg gerne bevare kontakten til byrådsarbejdet, siger han.

Første stedfortræder på Venstres liste er Simon Rømer, som vil blive bedt om at passe Asger Christensens byrådsarbejde under orloven. Dog foreslår borgmester Jørn Pedersen, at byrådsmedlem Eea Haldan (V) varetager posten som havnebestyrelsesformand i Asger Christensens fravær.