Død person fundet i Kolding Havn: Det er ikke Bent Ovesen

Kolding: Politiet oplyser, at der til formiddag blev fundet en død person i Kolding Havn. På nuværende tidspunkt har politiet kun få oplysninger om situationen.

- Klokken 9.41 får vi anmeldelse om, at der ligger en livløs person i havnebassinet. Det kører vi ned til. Det er korrekt, og en person erklæres død. Som i alle andre sager, hvor vi finder en livløs person på den her måde, så behandler vi det som en mistænkelig død. Vi er ved at undersøge forholdene omkring den her persons død, siger vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi.

Allerede nu kan han dog sige, at der ikke er tale om Bent Ovesen, der har været forsvundet i to en halv måned, mistænkt for drabet på sin kone.

- Jeg kan afvise, at det er Bent Ovesen, siger vagtchefen.

- Jeg vil ikke sige så meget mere om det nu. Vi er ved at finde pårørende til den døde.