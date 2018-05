Skat mangler over fem millioner kroner efter, at møbelkæden 123 Lagersalg tilbage i 2017 gik konkurs. Direktøren har nu forbud mod at være direktør i tre år.

Skifteretten skriver i sin afgørelse: "At selskabet i betydeligt omfang angav salgsmomsen væsentligt lavere end, hvad der reelt blev omsat for. Skifteretten finder, at de for lave momsangivelser har karakter af systematisk momsunddragelse, hvorved det offentlige blev unddraget betydelige midler". Retten konkluderer derfor, at direktøren har udvist groft uforsvarlig forretningsførelse, og derfor pålægges han konkurskarantæne.

Forholdet betyder, at direktøren i 123 Lagersalg, Henning Peter Klausen, blev idømt konkurskarantæne i tre år. Det indebærer, at han har forbud mod at være direktør i tre år fra kendelsen blev afsagt i oktober 2017.

Kolding: Den angivne moms var sat for lavt og det i et omfang, at Skifteretten fandt, at det var udtryk for "systematisk momsunddragelse".

Siden 2014 har det været muligt at pålægge direktører i konkursramte selskaber konkurskarantæne, hvilket betyder, at en person i en periode får et forbud mod at deltage i ledelsen af en virksomhed. Personen pålægges konkurskarantæne, hvis han eller hun på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse vurderes uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Konkurskarantænen vil som udgangspunkt blive pålagt for en periode på 3 år. JydskeVestkysten har søgt aktindsigt i sager angående konkurskarantæne ved Skifteretten i Kolding fra midten af september 2017 til slutningen af maj 2018.

Fejl i regnskabsprogram

Møbelkæden blev erklæret konkurs i starten af 2017 efter begæring af Skat, og efterfølgende har Skat rejst krav mod konkursboet for i alt 5,3 millioner kroner, viser kendelsen fra skifteretten i Kolding, som JydskeVestkysten har fået aktindsigt i.

JydskeVestkysten har kontaktet den tidligere direktør, Henning Peter Klausen, for at få en kommentar, men han ønsker ikke at udtale sig i sagen. Men af kendelsen fremgår det, at direktøren accepterer, at han bliver pålagt konkurskarantæne. Samtidig fremgår det, at han ikke er enig i mange af de forhold, som kurator i konkursboet, der har rejst sagen, har fremlagt for Skifteretten.

Direktøren fremfører, at processkriftet er fuld af fejl. Blandt andet har kurator ifølge direktøren overset, at en del af omsætningen foregår med udlandet, og at der ikke skal betales moms. Men da den tidligere direktør ikke har fremlagt dokumentation i den forbindelse, har Skifteretten set bort fra den indsigelse.

Direktøren har overfor Skifteretten forklaret, at problemerne med moms skyldes en fejl i selskabets regnskabsprogram, og da han bliver opmærksom på problemerne, efterangiver han moms for 2015. Det sker i 5. juli 2016.

Men Skifteretten bemærker i den forbindelse, at selskabet dagen efter den 6. juli angav moms for første kvartal i 2016 til nul kroner. Ifølge kurator har der være betalinger for 6,9 millioner kroner i første kvartal, hvilket svarer til salgsmoms på 1,7 millioner kroner. Skifteretten konkluderer, at der for 2015 og 2016 er angivet for ikke under 5,7 millioner kroner for lidt i moms.