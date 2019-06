Det er træls: Kolding Kirkegårde døjer dagligt med at samle hundelort op

Efter en lang periode, hvor problemet har været mindre, er kirkegårdsgartnerne i Kolding igen ved at være trætte af at samle hundelort op. Problemet er størst på Den Gamle Kirkegård. Kirkegårdsleder ærgrer sig, for hun er glad for, at folk bruger kirkegårdene som grønne parker.

Kolding: De ansatte ved Kolding Kirkegårde er ved at være trætte af, at de dagligt skal døje med at samle hundelort op. Efter en lang periode, hvor problemet har været mindre, er det nu vokset så meget, at kirkegårdsleder Marie Vedel-Rieper går ud offentligt og beder om en fælles forståelse af, at man passer på kirkegårdene, når man kommer der.

- Vi kan ikke løbe stærkt nok på de mest indlysende steder for at rydde op efter hunde. Og det er som om, at lige meget hvad vi gør, så kan vi ikke holde det nede, siger Marie Vedel-Rieper, der fortæller, at man ellers har stillet mange skraldespande op på kirkegårdene, så hundeluftere ikke skal gå langt for at komme af med posen med hundelort.

- Alligevel fortæller personalet, at der ligger afføring selv ind over gravstene. Jeg tror, der er hundeejere, som godt kan lide, at hunden for lov at løbe løs, men så har man ikke helt kontrol med, hvad der foregår, siger kirkegårdslederen.

Hun kan ikke forklare, præcis hvorfor problemet igen har vokset sig stort. Men det er der.

Kirkegårdslederen føjer til, at helt generelt er hundeluftere mere end velkomne. Både fordi kirkegårdene har en vigtig funktion som grønne anlæg i byen, og fordi hundene måske er med for at besøge en afdød, der var en stor hundeven.