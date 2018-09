Demonstration mod Obama: Lasse kalder Obama for en forbryder

Lasse Nielsen fra Roskilde har taget turen til Kolding for at demonstrere mod Barack Obama, som han kalder en forbryder.

Kolding: Mens glade gæster strømmede til Obama-arrangementet på SDU i Kolding her til morgen, glædede Lasse Nielsen fra Roskilde sig knap så meget over eks-præsidentens besøg i Danmark.

Lasse Nielsen kalder nemlig Obama for en forbryder og mener, at han ved hjælp af droner har stået bag drab på omkring 300 millioner mennesker verden over. Desuden mener han, at Obama har støttet Islamisk Stat.

Derfor havde han brugt alle sin sparepenge på at tage til Kolding for demonstrere mod Obama, og målet er klart: Når Obama ankommer senere på formiddagen, står Lasse Nielsen klar i nærheden med sit papskilt med sit budskab på. Samtidig vil han råbe mishagsytringer til den tidligere præsident.

- Jeg bruger min grundlovssikrede ret til at demonstrere, for jeg mener, at Obama skal i fængsel. Han er ikke en præsident værdig men er en bandeleder, siger Lasse Nielsen, der ved Obamas ankomst vil kalde ham en massemorder.

Lasse Nielsen oplyser i øvrigt, at han har fortalt politiet, at han nok skal følge deres anvisninger.