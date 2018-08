- Det vil stadig være en god forretning. Det er sådan, at alene den besparelse, vi henter på strøm, vil være på adskillige millioner om året. Vi mener, at tilbagebetalingstiden stadig vil være under ti år med de nuværende udgifter, siger han.

Kolding: Regionens kommende it-driftscenter, der skal ligge ved Kolding Sygehus, bliver dyrere, end hvad Region Syddanmark i første omgang havde regnet med. Rambøll, der har lavet beregningerne for, hvad datacentret kommer til at koste, har således ramt forkert med fem millioner kroner. Byggeriet kommer derfor nu til at koste 30 millioner kroner mod de forventede 25.

Regionens anlægs- og innovationsudvalg diskuterer ekstraudgifterne på fem millioner kroner på onsdagens udvalgsmøde. Ifølge dagsordenen for mødet har der været to væsentlige fejlvurderinger."Dels har Rambøll undervurderet størrelsen på datacentret, hvilket har medført en nødvendig bygningsudvidelse på 25 procent (ca. 125 m2), og dels har Rambøll undervurderet prisniveauet på de tekniske installationer. Projektet er løbende blevet trimmet undervejs i processen, og der hvor projektet er nu, vurderes det ikke muligt at skære yderligere i projektet, hvis funktionaliteten skal fastholdes. Derfor søges der om en tillægsbevilling på 5,624 mio. kr.," fremgår det af dagsordenen.

Brug for plads

Meningen var dog, at bygningen skulle have været en smule mindre. En del af årsagen til, at byggeriet kommer til at koste fem millioner kroner mere, skal nemlig findes i, at bygningen skal være større.

- Der blev lavet nogle skøn over, hvor meget plads der skulle bruges. Det har vist sig, at vi skal bruge mere plads til de servere, kølere, og hvad der ellers er, hvis vi skal have plads til det hele. Det betyder, at vi skal bygge et hus, der er lidt større, og derfor stiger omkostningerne, siger Morten Lundgaard.

It-direktøren forklarer, at man i forvejen har gjort, hvad man kunne for at holde udgifterne så lave som muligt.

- Vi har set på, hvordan man inden for rammen, kan gøre det billigst muligt. Vi har set på, hvordan vi kan gøre det billigere og nemmere, men det er samtidig ikke sådan, at vi er gået på kompromis med kvaliteten, siger Morten Lundgaard.

Det nye datacenter trækker ingen ekstra medarbejdere til Kolding, for selve driften og overvågningen vil fortsat foregå fra it-afdelingen i Vejle. Driftscentret i Kolding vil afløse driftscentrene i Esbjerg og Odense.

De ekstra fem millioner kroner skal findes i regionens prioriteringspulje.