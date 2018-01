Damask-direktør bliver nyt bestyrelsesmedlem på slottet

Kolding: Adm. direktør Peter Hulweg Christiansen er blevet medlem af Museet på Koldinghus' bestyrelse.

- Det var naturligt og en ære for mig at sige ja til at blive en del af Koldinghus' bestyrelse. Ligesom Georg Jensen Damask er Koldinghus bygget på århundreders historie og begge har en fælles historie i byen. Koldinghus er byens varemærke og stolthed, og med de ambitiøse planer huset har, så ser jeg frem til at bidrage til husets fremtid, siger det nye bestyrelsesmedlem.

Peter Hulweg Christiansen har siden 2003 været CEO for Georg Jensen Damask og har i den periode transformeret virksomheden fra krisetilstand til 15 år med vækst, modernisering og internationalisering.

Peter Hulweg Christiansen kommer fra en baggrund som CEO for Force A/S i Norge, der arbejder med forbrugerelektronik. Over en periode på 3 år lavede han en turn-around af Force med ny opbygning af organisationen samt opbygning af globalt distributionsnetværk. Peter Hulweg Christiansen er desuden bestyrelsesmedlem i koncernen Damask Holding A/S samt i Dykon A/S, Secom A/S, Suprema Down A/S, Den Erhvervsdrivende Fond Development Centre Umt og nu også Museet på Koldinghus.