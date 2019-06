Byggematador fik igen solidt overskud: Har senest købt stor ejendom til 72 mio. kroner

Der er fyldt godt op i lejemålene i ejendomskoncernen Pierre Ejendomme, der står bag en stribe projekter i Kolding. Senest har Pierre Legarth købt Midtpunkt, der ligger midt i Kolding, af et konkursbo for 72 millioner kroner.

Kolding: Halvvejs inde i 2019 har den bogførte værdi af ejendommene sneget sig op på knap 700 millioner kroner i ejendomskoncernen Pierre Legarth Ejendomme. Senest har Pierre Legarth købt Midtpunkt i midtbyen. Ejendommen dækker cirka 7600 kvadratmeter og består i dag af 22 udlejningsboliger og 14 erhvervslejemål. - Målsætningen er at komme op på en portefølje af ejendomme til en værdi af én milliard kroner inden for få år. I den sammenhæng er det vigtigt at sige, at vi er meget solide. Vi har en egenkapitalandel på 41 procent. Så vi er et velkonsolideret selskab. Vi tænker grundigt over hvert projekt. Omvendt er det heller ikke sådan, at vi laver en Joakim von And og bare lægger penge væk. De skal investeres, siger Pierre Legarth med henvisning til Pierre Ejendomme.

Pierre Ejendomme, der har adresse i Bredgade, har netop købt Midtpunkt (den trekantede bygning) på den anden side af gaden for 72 millioner kroner af et konkursbo. Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Stærkt udviklingsår På lang sigt skal den seneste investering i Midtpunkt være med til fortsat at skabe overskud i ejendomskoncernen Pierre Legarth Holding, der netop har aflagt regnskab. Bruttofortjenesten er faldet fra 72 millioner kroner til 69 millioner kroner i selskabet, der dækker både ejendomsselskabet og typehusfirmaet Lasse Larsen Huse. Overskuddet før skat er steget fra 33 til 36 millioner kroner. - Det har været et godt og stærkt udviklingsår. Vi har fortsat en god, kontrolleret vækst. Vi er lykkedes med vores investeringer, og så skal vi huske, at ejendomsinvesteringer jo er langsigtede. Succesen skal ikke kun måles på de årlige driftsresultater. Den helt store værditilvækst kommer over tid, og hvis ejendommene sælges. Men vi er godt tilfredse med 2018, siger Pierre Legarth. Koncernen er blandt andet lykkedes med at reducere tomgangen i nye ejendomme og ombygge kontorer til boliger, og de større byggeprojekter holder sig inden for budgetterne. - Det handler jo meget om byggestyring, når vi går i gang med byggeprojekter, og vi holder os inden for budgetterne. Der er spidsbelastninger i branchen, så det kræver noget at holde sig inden for rammerne. Men vores boliger er stort set udlejet, når de står færdige, siger Pierre Legarth.

Foto: LUDVIG DITTMANN Pierre Ejendomme har ejendomme til en bogført værdi af knap 700 millioner kroner. Selskabet har blandt andet ombygget Solars gamle hovedkontor til boliger. Arkivfoto: Ludvig Dittmann

Det rigtige tidspunkt Når de 18 lejeboliger på Agtrupvej står færdig i august og september, så vil de være udlejet, lyder vurderingen. Det samme er tilfældet på Saxovej, hvor 33 boliger står klar til august og september, og efter sommerferien håber han, at byggeriet af 80 boliger i Stjerneparken kan gå i gang. Samtidig har selskabet flere erhvervsejendomme, der bliver bygget om til boliger. - Som ejendomsinvestor og udlejer handler det om at hapse ejendommen på det rigtige tidspunkt. Det er også tilfældet med Midtpunkt, siger Pierre Legarth. Et andet af benene i koncernen er typehusfirmaet Lasse Larsen Huse, der kom ud med et overskud på 4,2 millioner kroner før skat, og det er som forventet. - Vi er godt i gang med at opbygge organisationen. Så det ser lovende ud, og vi har fået ny direktør. Det er et meget interessant selskab. Så samlet set er jeg meget godt tilfreds, siger Pierre Legarth.