Brent McGrath vælger familien over fodbold

Efter blot tre måneder som angriber i Kolding IF har Brent McGrath valgt at indstille sin karriere som fodboldspiller. En kombination af mental træthed, familie og manglende spilletid gør, at han vender hjem til Australien.

Fodbold: Brenth McGrath har besluttet at indstille sin fodboldkarriere i en alder af 28 år. Det betyder, at han efter blot tre måneder er færdig som angriber i Kolding IF. Hovedpersonen selv siger, at der har været flere ting, som har gjort, at der ikke har været den samme lyst til at spille fodbold som tidligere.

- På det her tidspunkt betyder min familie mere end fodbold. Jeg har tænkt over beslutningen længe. Pludseligt er man blevet far til to børn, og så traf jeg beslutningen, siger han.

- Men de tanker har du vel også haft, før du skrev under med Kolding IF?

- Ja, det tænker man altid over. Som fodboldspiller har man altid behov for at tænke over livet efter fodbold, for tænk nu, hvis man blev skadet eller noget, siger han.

For Brent McGrath har familien en vigtig plads, fordi han selv har været langt væk hjemme fra i mange år.

- Jeg kom til Danmark, da jeg var 14 år. Sidste gang jeg holdt familiefødselsdag, var jeg 13 år gammel. Efter jeg er blevet far, så er der ting, som betyder mere for mig, siger han.

Den tidligere Kolding IF-angriber har oplevet en mental træthed den seneste tid.

- Jeg er mæt. Folk, der kommer til at læse det her, kommer nok også til at tænke, hvorfor stopper han nu? Men jeg har oplevet så meget i min karriere. Jeg har spillet på landsholdet, 8 år i Brøndby og 3 år i Esbjerg. Jeg er glad for det, jeg har opnået, siger han.

Beslutningen om at stoppe i Kolding blev dog også gjort nemmere af, at han ikke var fast mand på holdet.

- Man er aldrig tilfreds, når man ikke spiller. Jeg har også været inde og snakke med træneren og Niki Zimling, men det er svært at komme ind og svine det hele til, når holdet er med i toppen og har ligget nummer et. Det betyder, at dem, der har spillet, har gjort det godt. Så vi slutter som venner, og jeg gik ind og fortalte dem om min beslutning, og de var heller ikke interesserede i at have en spiller, som ikke havde hundrede procent lyst til at være i klubben, siger han.t