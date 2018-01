Borgmester: Gasledning ligger ad hekkenfeldt til

Kolding Kommune på vej med indsigelse mod planlagt linjeføring af kæmpemæssig gasrørledning. Udspillet til linjeføring kom som en tyv om natten for borgmester Jørn Pedersen.

Kolding: Det kom mildt sagt bag på borgmester Jørn Pedersen (V), da det gik op for ham, at Miljøstyrelsen og Energistyrelsen lige før jul har sendt Energinets forslag til en detaljeret linjeføring af en stor gasrørledning tværs gennem Kolding Kommune ud i første høringsrunde.

- Jeg var til nytårskur i torsdags, da jeg opdagede, at de havde sendt forslaget i høring den 22. december. Det har de ikke markedsført ret tydeligt, mener Jørn Pedersen, som godt kunne have tænkt sig at være klædt bedre på.

Han henviser til, at fristen for at kommentere forslaget udløber allerede 22. januar.

- En del af den foreslåede linjeføring passer os ad hekkenfeldt til som kommune. Især fordi man ikke må bebygge et bredt bælte på måske 150-200 meter på hver side rørledningen med boliger, hvilket vi har planer om nogle steder langs strækningen.

- Så det er vi nødt til at drøfte med dem. Det er jo anden mands jord, man vil pløje ledningen ned igennem. Vi andre havde nok fået tæsk, hvis vi havde ageret på samme måde, mener Jørn Pedersen.