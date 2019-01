Borgere er bekymrede for lugt fra biogasanlæg: Nu kommer der et borgermøde

Bekymring blandt borgere i Bramdrupdam over eventuelle lugtgener fra det biogasanlæg, der er planlagt til at ligge på Venusvej, betyder nu, at der arrangeres et borgermøde om sagen.

Mødet holdes den 4. februar kun to dage før, høringsperioden udløber. Derfor forventer kommunens planchef Jan Krarup Laursen også, at man i næste uge melder ud, at høringsperioden forlænges, så man har længere tid efter mødet til at formulere eventuelle indsigelser.

Lige nu er planen for energiselskabet Nature Energys kommende, store biogasanlæg på denne placering i offentlig høring, og det har givet så mange bekymrede henvendelser til Kolding Kommunes by- og udviklingsforvaltning, at kommunen i samarbejde med Bramdrupdam Lokalråd nu i al hast har arrangeret et borgermøde om biogasanlægget.

Kolding: Kommer det til at lugte, og hvor meget kommer det i givet fald til at lugte?

Det planlagte biogasanlæg ved Venusvej kommer ifølge planen til at bestå af seks store procestanke i 25 meters højde. Dertil kommer modtagetanke, læsse- og lossehal og modtagehal for faste biomasser.Desuden skal der bygges efterlagertanke med skorsten, kontor og mandskabsfaciliteter, mindre tekniske anlæg og en gasledning til gasnettets modtagestation. Anlægget skal blandt andet omdanne fødevareaffald og husdyrgødning til naturgas. Nature Energy er ejet af de otte fynske kommuner og hed tidligere Naturgas Fyn.

Vil se på Esbjergsag

- Vi holder borgermødet, fordi der er stor interesse for sagen, og det vil give politikerne og Nature Energy mulighed for at høre, hvilke bekymringer borgerne har. Vi hører, at folk er bekymrede for, at det lugter, siger Jan Krarup Laursen, hvis folk i forlængelse af høringsperioden vil undersøge de betragtninger, der anføres i høringssvarene, ligesom man vil undersøge eventuelle andre sager med biogasanlæg.

For eksempel har man for ganske nylig droppet et biogasanlæg i det østlige Esbjerg på grund af frygt for lugtgener, og Jan Krarup Laursen forklarer, at man blandt andet vil undersøge, om der er noget sammenligneligt mellem biogassagerne i Kolding og Esbjerg.