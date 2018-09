Der er endnu ikke nok opbakning fra Trekantområdets landmænd til, at et nyt biogasanlæg i Kolding kan drives økonomisk fornuftigt. Det skal nok komme, forudser bestyrelsesformand for biomasseforening.

Kolding: Opbakningen fra egnens landmænd til et stort biogasanlæg ved Venusvej i det nordlige Kolding er endnu ikke stor nok til, at Trekantområdets Forening for Biomasseejere (TBF) og energiselskabet Nature Energy kan trykke på startknappen og sige:

Ok, så bygger vi anlægget.

Inden da skal TBF og Nature Energy nemlig have bindende kontrakter i hus om levering af mindst 280.000 tons gylle årligt, og så stor er tilslutningen fra landmændene ikke endnu.

- 280.000 tons er den mængde, vi skal bruge for at have et anlæg kørende, som er økonomisk fornuftigt. Og så langt er vi ikke, oplyser TBF's bestyrelsesformand Nis Hjort.

Efter et statusmøde om projektet har initiativtagerne til biogasanlægget positive tilkendegivelser om kontrakter på leverancer på 70-75 procent af den mængde gylle, der er brug for. Heraf står foreningens egne medlemmer for de 55-60 procent, så den mængde er helt sikker, mener Hjort.

- Men vi har ingen bindende og underskrevne kontrakter endnu, og det er jo ikke givet, at man vil levere, bare fordi man viser positiv interesse på et møde. Det afhænger selvfølgelig af de vilkår, man skal levere på, og en afvejning af fordele og ulemper. Det er mange landmænd hjemme for at vurdere nærmere nu, forklarer TBF-formanden.