Bilforhandler laver trecifret millionoverskud

Kolding: Autohuset Vestergaard koncernen har netop offentliggjort årsrapporten for 2017. Koncernen kom ud af 2017 med et overskud på 103,3 millioner kroner før skat mod et overskud i 2016 på 102,6 millioner kroner. Det oplyser virksomheden, der har filial i blandt andet Kolding, i en pressemeddelelse.

Omsætningen i koncernen steg i samme periode med otte procent til knap 3,3 milliarder kroner.

- Et tilfredsstillende resultat for koncernen som helhed set i lyset af ændringerne i registreringsafgiftsloven i oktober 2017, oplyser direktør Ryan Rahbæk i pressemeddelelsen.

Koncernen beskæftigede 737 medarbejdere i 2017 og består af de tre selskaber: Autohuset Vestergaard Personvogne Holding A/S, Autohuset Lastvogne Holding A/S og First Lease A/S.