AP Pension overtager ikonisk højhusbyggeri i Design City: Der bliver plads til 100 lejligheder

Han tilføjer, at det godt kan være, at AP Pension "raffinerer en detalje eller to" i byggeriet.

Arkitekturen, som aarhusianske Arkitema er mestrene bag, bliver der ikke ændret ved. Det gør der til gengæld indvendigt i højhuset, hvor der med AP Pension ved roret bliver skabt plads til 100 lejligheder i stedet for de 56, som hidtil har været på tale. Det betyder også, at huslejen bliver til at betale for en langt bredere målgruppe end den, Bjert Invest havde i tankerne med sit prestigeprojekt.

Kolding: Efter mere end tre års forsøg på at få realiseret et ikonisk højhus i 19 etager i Design City har lokale Bjert Invest A/S nu solgt grunden inklusiv det spektakulære byggeprojekt til AP Pension, som agter at sætte spaden i jorden hurtigst muligt.

Bjert Invest lancerede sine planer om at opføre højhuset Kolding Sky i 10 etager i december 2015. Dengang var det planen, at huset skulle rumme omkring 55 luksuslejligheder med en penthouse-lejlighed på hele øverste etage. Siden har Bjert Invest forgæves forsøgt at få solgt tilstrækkeligt mange lejligheder i højhuset til, at byggeriet kunne komme i gang. Nu har AP Pension købt grund og projekt af Bjert Invest, og målgruppen for de kommende beboere i de omring 100 lejligheder, der nu bliver i højhuset, bliver mere bred.

- Vi synes, at Kolding er en spændende by, der vækster. Kolding er et knudepunkt i Jylland, hvor der i øjeblikket er gang i en markant udvikling. Og som en del af Trekantområdet er Kolding let at komme både til og fra, hvilket er med til at gøre byen meget attraktiv at bo og arbejde i, siger Peter Olsson om AP Pensions interesse for at investere i Kolding.

Udover Kolding Sky har AP Pension planer om at opføre 33 boliger - også med fjordudsigt - ved Tvedvej, og selskabet er i øjeblikket i dialog med Kolding Kommune om at opføre et privat plejehjem for Danske Diakonhjem.

Kolding Sky er en investering på et trecifret millionbeløb for AP Pension, der dermed kaster sig over sit tredje projekt i Kolding.

Kolding Sky blev sat i søen i 2015 af Bjert Invest, der med nu afdøde Arne Hougaard i spidsen ville investere omkring 200 millioner kroner i et luksus-højhus med 56 lejligheder i topklasse i Design City. Det var meningen, at Arne Hougaard selv skulle bo i lejligheden på øverste etage i det 19 etager eller 70 meter høje hus. Nu har AP Pension købt byggegrund og projekt. I stedet for 56 lejligheder kommer højhuset til at rumme 100 lejligheder i varierende størrelser mellem 70 og 120 kvadratmeter.

En perle

På borgmesterkontoret glæder borgmester Jørn Pedersen (V) sig over, at Kolding Sky snart bliver en del af bybilledet.

- Det er voldsomt fedt. Her er der tale om et af de store projekter, der virkelig er blevet kæmpet for, og Kolding Sky kommer til at give noget helt særligt til byen. Huset bliver et symbol på, at der vitterligt er gang i den i Kolding, og for de kommende beboere er der ingen tvivl om, at de kommer til at bo i en arkitektonisk perle, siger han.

Også hos Bjert Invest er der stor tilfredshed med, at AP Pension nu skal stå for realiseringen af Kolding Sky.

- Vi er stolte over, at AP Pension kan se de mange muligheder i Kolding Sky, som vi også kan se. Men projektet blev for stort at løfte for os alene, fordi vi samtidig skal udvikle resten af Design City. Man kan ikke både blæse og have mel i munden, desværre, siger administrerende direktør hos Bjert Invest, Martin Jensen, der glæder sig til at følge Kolding Skys tilblivelse fra sit kontorvindue.